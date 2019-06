Uomo investito in via D'Annunzio: operato d'urgenza, è in coma

Restano gravissime le condizioni dell'uomo investito da un furgone nel pomeriggio di oggi a Porta Nuova. Si tratta di un 65enne di origini belghe residente a Pescara, travolto lungo via D'Annunzio all'incrocio con via Italica. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato operato d'urgenza ed ora è in coma, e la prognosi resta riservata.

I rilievi sono stati condotti dalla Polizia Municipale che utilizzerà anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.