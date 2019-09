Uomo investito da un furgone sulla Tiburtina, ricoverato per un politrauma

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 settembre, in via Tiburtina Valeria nella zona dell'aeroporto d'Abruzzo.

Un uomo è stato investito da un furgone mentre stava attraversando la strada.

Lanciato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 di Pescara che ha trasportato in codice rosso all'ospedale il ferito. L'uomo, un 60enne di San Buono, è stato ricoverato per un politrauma.

Dei rilievi si sono occupate le forze dell'ordine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO