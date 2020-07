Cugnoli, esce di casa all'alba e viene investito da un'automobile

Un uomo di 70 anni di Cugnoli, D.C., è rimasto ferito questa mattina dopo essere stato investito da un'automobile. Erano circa le 6 del mattino quando l'uomo è uscito di casa ed è stato urtato dalla vettura in transito. L'episodio è avvenuto località Rota Giannelli.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Catignano, che ha soccorso il 70enne e lo ha trasportato in ospedale a Pescara. Ha riportato un politrauma agli arti inferiori ed è arrivato in ospedale in codice giallo.