Ubriaco alla guida finisce fuori strada sull'asse attrezzato

Ubriaco alla guida, un giovane di Chieti è andato a sbattere violentemente con la sua macchina lungo l'asse attrezzato. L'incidente si è verificato la notte scorsa intorno all'1,30. L'automobilista ha perso il controllo della propria Opel Corsa urtando contro il guardrail.

All'arrivo della Polizia stradale di Chieti è apparso in stato di alterazione e, all'interno dell'abitacolo, sono state trovate diverse bottiglie di alcol. Il ragazzo è stato così portato in ospedale per accertamenti finalizzati a verificare l'effettiva assunzione di alcolici o quella di sostanze stupefacenti.