Frontale fra due auto a Tocco Casauria: Tiburtina chiusa, gli aggiornamenti

Un incidente senza grosse conseguenze si è verificato nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, lungo la Tiburtina, in territorio di Tocco da Casauria, all'altezza dell'ex centrale Enel. Una Peugeot ed una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente ma per fortuna non ci sono stati feriti

.Quel tratto di strada, reso particolarmente impervio dalle due vetture rimaste in panne, è diventato difficilmente percorribile, con lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia. Grazie al tempestivo intervento dei mezzi di soccorso e dei Carabinieri, la circolazione è tornata regolare nel giro di breve tempo dopo una chiusura temporanea della Tiburtina stessa.