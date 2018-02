Tiburtina: tre incidenti nel giro di pochi chilometri nella zona di Popoli

Tre incidenti nel giro di pochi chilometri ed otto feriti ieri lungo la Tiburtina nella Val Pescara, in particolare nel tratto compreso fra Tremonti e Duchi di Castelluccio a Piano d’Orta. La causa dei sinistri probabilmente è da attribuire all'asfalto viscido ed al maltempo per le piogge battenti che hanno interessato la zona per tutta la giornata.

Nel primo incidente un'auto si è ribaltata: feriti un 43enne ed un 51enne di Abbateggio in modo non grave. Il secondo incidente ha interessato un'auto sulla quale viaggiavano un 52enne di Montesilvano, la moglie ed il figlio di 21 anni. La loro vettura si è ribaltata e tutti gli occupanti sono rimasti lievemente feriti.

Il terzo incidente infine ha rugardato tre veicoli per un tamponamento a catena: tutti i conducenti hanno riportato lievi ferite e sono stati condotti in ospedale a Popoli. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Popoli.