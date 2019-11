Incidente in via Tiburtina a Pescara: scontro fra due auto, un ferito - FOTO

Incidente nella tarda mattinata di oggi in via Tiburtina a Pescara, all'altezza dell'incrocio con via Salara Vecchia. Due auto, una Fiat 500L e un'Audi A6 si sono scontrate violentemente. In base ad una prima ricostruzione, la Fiat 500L stava uscendo dal parcheggio del supermercato Lidl quando ha impattato contro l'Audi che viaggiava invece in direzione aeroporto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato una persona ferita in ospedale con un'ambulanza della Misericordia. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. La polizia municipale si è occupata dei rilievi, mentre carabinieri e guardia di finanza hanno coadiuvato la gestione del traffico.