In auto con la figlia di un anno, donna ferita dopo incidente stradale a Rosciano

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 12 ottobre, a Rosciano.

A scontrarsi due automobili e in una di queste, quella tamponata, c'era una donna di 33 anni con la figlia di solo un anno.

A causa del violento impatto tra i due veicoli, avvenuto sulla strada statale 202 come riferisce l'Ansa Abruzzo, la 33enne è rimasta ferita.

La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 che con un'ambulanza l'hanno trasportata all'ospedale di Pescara per un trauma cranico non commotivo. Tanta paura ma nessuna conseguenza per la piccola di un anno che è stata portata al pronto soccorso per motivi precauzionali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Catignano che si sono occupati di eseguire i rilievi.