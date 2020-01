Tamponamento a catena sull'asse attrezzato: code e disagi per gli automobilisti

Tamponamento a catena nel tardo pomeriggio di oggi 28 gennaio lungo l'asse attrezzato Chieti - Pescara. Quattro vetture, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate lungo la carreggiata in direzione Pescara all'altezza del centro commerciale Ipercoop. Non ci sono stati feriti ma il traffico, considerando anche l'ora di punta, è rimasto bloccato con code e rallentamenti per gli automobilisti in transito.

Sul posto la polizia stradale di Chieti che si è occupata dei rilievi.