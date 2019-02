Tamponamento sulla A14 fra Pineto e Roseto: auto rimane incastrata sotto un camion, 2 feriti

Due incidenti nel giro di pochi minuti sul tratto abruzzese dell'autostrada A14. A seguito delle code che si erano formate per il tamponamento fra un'autospurgo ed un camion, c'è stato un altro scontro fra veicoli fra Pineto e Roseto. Una vettura, un'Opel Astra ha infatti tamponato un camion fermo all'interno della galleria.

L'automobile è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Ferite le due persone a bordo della vettura: una donna, trasportata in codice rosso per un politrauma all'ospedale di Pescara da un'ambulanza della Misericordia di Pescara, ed il marito che ha riportato contusioni ed è in stato di shock. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso di Pescara.

Autostrada A14 riaperta dopo il doppio incidente ma con 8 km di coda