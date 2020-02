Incidente a Spoltore, scontro fra auto lungo la statale 602 - FOTO

Scontro fra due automobili a Spoltore, lungo la statale 602. Come riporta Spoltore Notizie, il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Per cause ancora da chiarire, forse per la pioggia battente che sta interessando la zona, le due automobili hanno impattato fra loro all'altezza dell'autolavaggio.

Sul posto anche un'ambulanza del 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

(foto Spoltore Notizie)