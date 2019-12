Scontro fra due auto a Spoltore: un morto ed un ferito grave - FOTO

Ancora un incidente mortale nel Pescarese. Nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di uno scontro fra due automobili, una persona di cui non si conosce ancora l'identità è deceduta. Ferito gravemente anche un altro occupante del veicolo. Dalle prime informazioni pare che la vittima sia una donna, mentre il marito sarebbe in gravi condizioni. Coinvolte una fiat Punto bianca e una fiat 600.

L'incidente è avvenuto a Spoltore, in via del Campo Sportivo. Sul posto le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco per le operazioni di estrazione della persona deceduta e dei feriti dai veicoli oltre a carabinieri e polizia municipale per i rilievi e per la viabilità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO