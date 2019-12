Scontro frontale a Spoltore: morta una donna, grave il marito | Gli aggiornamenti

Emergono i primi dettagli sul terribile scontro frontale avvenuto nella tarda serata di oggi 16 dicembre a Spoltore. La vittima è una donna di Spoltore, Gabriella Scorrano di 73 anni. Il marito, Paolo Cecamore 74enne, è rimasto ferito in modo molto grave ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. L'uomo è l'ex comandante della polizia municipale del posto.

La coppia viaggiava su una fiat 600 che stava scendendo verso via del campo sportivo quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrata con una fiat Punto bianca sulla quale viaggiava una coppia giovane, che non ha riportato conseguenze. Dalle prime informazioni il conducente della fiat Punto avrebbe perso il controllo a causa dell'asfalto viscido schiantandosi contro l'altra vettura.

I primi a prestare soccorso sono stati un operatore del 118 ed un vigile del fuoco fuori servizio che si sono ritrovati davanti all'incidente. Hanno subito constatato il decesso della donna che dunque sarebbe morta sul colpo, chiamando poi i soccorsi. Ricordiamo che la notte del 13 dicembre scorso un giovane di 25 anni aveva perso la vita in un incidente avvenuto lungo la sp13 fra Pianella e Caprara di Spoltore.