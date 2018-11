Spoltore, auto si ribalta e si schianta contro un muretto

Brutto incidente questa mattina in via Pescarina a Spoltore. Una Opel Corsa con a bordo due persone, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata e poi ha urtato contro un muretto nei pressi di un'abitazione. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 ed ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona che hanno sentito un forte botto.

Nell'auto viaggiavano il conducente e la sorella rimasti feriti e trasportati in ospedale a Pescara. Sul posto la Polizia Locale oltre ai vigili del fuoco ed al 118. In base ad una prima ricostruzione, l'auto sarebbe uscita di strada a causa della velocità elevata e dell'asfalto viscido ribaltandosi e poi finendo la propria corsa sul muretto di recinzione parzialmente abbattuto.

(fonte spoltorenotizie.it )