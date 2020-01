Ancora un incidente a Spoltore: auto si ribalta dopo essere salita su una scarpata - FOTO

Paura questa mattina per un nuovo incidente stradale a Spoltore. Un'auto, per circostanze ancora da chiarire, si è ribaltata all'incrocio fra via del campo sportivo e via Santa Lucia. Come riferisce Spoltore Notizie, la vettura era guidata da una donna e dopo essere salita sulla scarpata che costeggia la carreggiata si è ribaltata finendo quasi al centro dell'asse stradale.

Fortunatamente la conducente non ha riportato ferite o traumi ed è uscita autonomamente dal veicolo supportata da un'automobilista in transito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno rimosso l'auto dalla carreggiata, e la polizia municipale che si è occupata dei rilievi e di regolare la viabilità.

(foto Spoltore Notizie)