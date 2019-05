Si schianta contro un muro con l'auto, grave 52enne

È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara un uomo di 52 anni che nella serata di domenica 12 maggio è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella zona di Spoltore.

Il 52enne, come riferisce SpoltoreNotizie.it, era alla guida della sua automobile, una Porsche, quando è finito fuori strada dopo aver urtato violentemente un muro in cemento armato nei pressi del cimitero.

L'uomo stava percorrendo la strada Statale 16 bis in direzione di Cappelle sul Tavo e lo schianto è avvenuto intorno alle ore 20.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, l'auto sportiva stava percorrendo la Statale 16 bis quando il conducente ha perso il controllo andandosi prima a schiantare contro un muro in cemento armato e poi finendo fuori strada precipitando in un terreno adiacente tra gli alberi di ulivo.

L'uomo è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza all'ospedale di Pescara ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale.