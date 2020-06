Incidente in via Tirino, schianto tra due auto: 2 persone finiscono in ospedale [FOTO]

Incidente stradale in via Tirino con due automobili che si sono scontrate violentemente nel tardo pomeriggio odierno, mercoledì 10 giugno.

A scontrarsi, quasi frontalmente, sono state una Fiat Panda e una Hyundai i20, al volante delle quali c'erano due giovani entrambi uomini.

Lo schianto tra i due veicoli è avvenuto all'altezza di via Lago di Vivo quando la Panda, che percorreva la strada in direzione Sambuceto, ha provato a svoltare verso sinistra in una strada privata.

Ma si è scontrata in pieno con la i20 che proveniva dalla direzione opposta. A causa del violento impatto la Panda è finita contro un muretto di cinta e per liberare il guidatore si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno estratto dall'abitacolo. Entrambi gli automobilisti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118, di cui una della Misericordia. Per fortuna nessuno dei 2 pare aver riportato ferite gravi.

Invece gli agenti della polizia municipale si sono occupati di regolare il traffico veicolare con il senso unico alternato e dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.