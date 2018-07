Scontro sulla Nazionale Adriatica: auto metronotte tampona Fiat Panda

Incidente stradale, ieri sera intorno alle 23.45, sulla Nazionale Adriatica Nord, in territorio di Montesilvano.

Per cause ancora in corso di accertamento l'auto di un istituto di vigilanza privato ha tamponato una Fiat Panda bianca all'altezza del Vanity Caffè.

Lo scontro è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali. La vettura del metronotte ha riportato danni nella parte anteriore, con il paraurti che si è completamente staccato dal resto della carrozzeria. Sul posto un'ambulanza del 118.