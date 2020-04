Incidente mortale a Pescara Colli: la vittima si chiamava Christian Javanmardi

Si chiamava Christian Javanmardi il 35enne deceduto nell'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio a Pescara. Il giovane era a bordo del suo scooter e stava transitando lungo via colle Scorrano in direzione nord - sud quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con una vettura che era appena uscita da un parcheggio.

Sul posto la polizia municipale che si è occupata dei rilievi. L'impatto è stato violentissimo e il 35enne è stato subito soccorso da un'ambulanza del 118. All'arrivo in ospedale era ancora vivo anche se le sue condizioni erano disperate, e si è spento dopo qualche minuto a causa delle gravi lesioni interne e del trauma cranico riportato.