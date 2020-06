Incidente sull'asse attrezzato Chieti-Pescara: scontro tra veicoli, due feriti

Incidente sull'asse attrezzato Chieti-Pescara oggi, 27 giugno: a causa di uno scontro tra veicoli, si sono registrati due feriti. Il sinistro ha coinvolto due mezzi causando, come detto, il ferimento di due persone, verosimilmente gli automobilisti che erano alla guida delle rispettive vetture.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti. Il traffico è fortemente rallentato, con code nel tratto in prossimità dell’incidente, avvenuto all’altezza dell’innesto con la statale 16 Adriatica, al km 7,700. Sul posto le squadre dell'Anas, il personale del 118 e la polstrada per effettuare i rilievi di rito e ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.