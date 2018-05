Scontro tra tre macchine nella galleria San Silvestro: una si ribalta, ferito automobilista

A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico la galleria "San Silvestro" al km 14,000 della strada statale 714 Tangenziale di Pescara, nel Comune di Francavilla al Mare.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre macchine, di cui una si è ribaltata, mentre un automobilista è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, le squadre Anas, la Polizia stradale di Pescara e i Vigili del Fuoco per gli accertamenti della dinamica, la gestione della circolazione in piena sicurezza e per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato sulla viabilità locale.