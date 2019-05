Incidente in via Prati, scontro fra tre auto: un ferito

Incidente nella mattinata di oggi in via Prati a Pescara. Tre vetture, una Audi A4, una Fiat Panda ed una Citroen C3 si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, l'Audi A4 procedeva in direzione Pescara quando si sarebbe scontrata quasi frontalmente con la Fiat Panda coinvolgendo successivamente anche la terza vettura.

Il conducente della Fiat Panda, un uomo, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Pescara da un'ambulanza della Croce Rossa. Sul posto la polizia municipale di Pescara, Spoltore ed i vigili del fuoco. Una delle corsie è chiusa al traffico. Intervenuta anche un'ambulanza della Life.