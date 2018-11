Scontro con lo scooter, trauma cranico e fratture scomposte per un 76enne

Questa mattina intorno alle ore 8,30 all'altezza della rotatoria di via Cavallotti un uomo di Montesilvano, V.A. di 76 anni, è stato scaraventato a terra mentre era alla guida del suo motorino Piaggio Zip 50 riportando la frattura del gomito e un trauma cranico. Trasportato in ospedale, ha rifiutato il ricovero nonostante una prognosi di 25 giorni.

Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto una Toyota Yaris di colore grigio che tamponava lo scooter, non rispettando il segnale di stop. Presentata dai familiari una denuncia contro ignoti. Sono in corso gli accertamenti da parte di vigili e carabinieri, che visioneranno anche le videocamere presenti in quel tratto di strada.