Paura in viale della Pineta: rider si scontra con un'auto e finisce in ospedale [FOTO]

Un giovane a bordo di uno scooter è rimasto ferito nella prima serata di oggi in viale della Pineta a Pescara. Il rider, infatti, si è scontrato per cause ancora da accertare con un'Alfa 147 che usciva dal distributore di benzina. Il giovane viaggiava in direzione mare, mentre alla guida dell'auto c'era un uomo.

A causa dell'impatto, che è stato particolarmente violento, è finito nell'altra corsia contro il marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia presenti nella zona in occasione della partita di calcio del Pescara, oltre al 118 che ha trasportato il ragazzo in ospedale per un politrauma. Non è in pericolo di vita ed era cosciente al momento dell'arrivo in pronto soccorso.