Incidente a Santa Teresa di Spoltore, 23enne in prognosi riservata

Un 23enne è ricoverato all'ospedale 'Spirito Santo' di Pescara, nel reparto di Chirurgia, dopo essere rimasto ferito da solo in un incidente accaduto a Santa Teresa di Spoltore.

Le sue condizioni sono serie. Il giovane, infatti, è in prognosi riservata. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato alle 5 di mattina del giorno di Pasqua.