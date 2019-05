Due motociclisti si scontrano tra loro: feriti, uno è di Pescara

Due centauri si sono scontrati tra loro, ieri, sulla statale 625 Val di Sangro, nel territorio comunale di Francavilla al Mare. Si tratta di due amici: un 48enne di Pescara e un 51enne di Francavilla.

Il pescarese, in sella a una Ktm 1200, ha rallentato per svoltare verso un'area di servizio dove andare a fare rifornimento, ma il suo compagno, che lo seguiva a bordo di una Bmw Gs 1200, non si è accorto dell'improvvisa deviazione e l'ha tamponato con violenza.

I due sono così caduti a terra. Un'ambulanza del 118 ha trasportato uno dei feriti all'ospedale Santo Spirito di Pescara, mentre l'elisoccorso ha trasferito l'altro uomo al Renzetti di Lanciano. Indagano i carabinieri di Ortona.