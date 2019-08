Incidente a Villa Raspa di Spoltore, due macchine si scontrano tra loro [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 3 agosto, nel territorio di Villa Raspa di Spoltore, all’altezza dell’autolavaggio "Arcabaleno" nei pressi dell'uscita dell'asse attrezzato e della rotonda, in zona Arca. Lo segnala Spoltore Notizie.

Il traffico si è subito congestionato per uno scontro tra due auto, tornando alla normalità soltanto dopo un paio di ore. Ancora da definire la dinamica del sinistro: da ciò che si è potuto accertare finora, una Fiat Panda di colore grigio ha impattato con un'altra vettura intorno alle 11:30.

Sul posto il personale del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato uno degli automobilisti in ospedale, anche se per fortuna le sue condizioni non sono gravi. È intervenuta anche la Polizia Municipale di Spoltore.