Incidenti stradali Portanuova / Viale Guglielmo Marconi

Scontro tra una Lancia Y e una Vespa in viale Marconi [FOTO]

L'incidente è avvenuto questa mattina (20 giugno) poco dopo le ore 8 e da quel momento i due veicoli sono fermi in mezzo alla carreggiata, in attesa dell'arrivo della polizia municipale. Finisce in ospedale l'uomo alla guida dello scooter