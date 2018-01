Scontro frontale a Villa San Giovanni di Rosciano, feriti due automobilisti

Due persone sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Villa San Giovanni di Rosciano dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente due auto. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Pescara.

Una terza persona, rimasta ferita in modo lieve, ha rifiutato il ricovero. Sono in corso accertamenti per chiarire le ragioni dello scontro.