Scontro frontale tra tir e furgone sull'A14, ferito un uomo di Penne

Un autotrasportatore di Penne è rimasto ferito, ieri, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A14 tra i caselli di Vasto Nord e Vasto sud, in direzione Bari. Il tratto in questione è stato chiuso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nello specifico, c'è stato uno scontro frontale fra il camion condotto dal pennese e un furgone guidato da un molisano. In quel punto, infatti, è presente un cantiere che obbliga i veicoli a procedere, nella stessa carreggiata, su una sola corsia per senso di marcia: in base alle prime ricostruzioni, il tir avrebbe perso aderenza (forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia) andando a impattare con l'altro mezzo.

Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, gli agenti della Polizia Stradale della sezione Vasto sud e i sanitari del 118, che hanno trasportato i due uomini all'ospedale San Pio di Vasto.

È stata disposta l'uscita obbligatoria a Vasto Nord, con rientro in autostrada a Vasto Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. In breve tempo si sono formate code di 2 km.