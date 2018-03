Scontro frontale e tamponamento in galleria: ferite due donne

Tre auto sono rimaste coinvolte ieri pomeriggio in un incidente stradale all’interno della galleria “Le Piane” a Francavilla al Mare, lungo la Variante alla Statale Adriatica.

E' stato un tamponamento, con un successivo frontale, a provocare lo scontro che ha causato code e disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieti e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

I fatti

Intorno alle ore 17 una Hyundai guidata da un uomo ha tamponato una Citroen C1, che è finita sul lato opposto della carreggiata per poi impattare con una Fiat Panda che viaggiava in direzione sud. L'ambulanza del 118 ha trasportato all’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti le due donne rimaste ferite: si tratta di due trentenni che erano a bordo della Citroen e della Panda. Le loro condizioni non sarebbero gravi.