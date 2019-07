Scontro frontale fra due auto sulla Tiburtina, quattro feriti

Un'anziana signora è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale 'Spirito Santo' di Pescara. Altre tre persone si trovano in cura nel nosocomio di Popoli e tra queste c'è un ferito che si trova attualmente nel reparto di chirurgia. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla SS 5 Tiburtina Valeria, al km 192+800, in territorio di Tocco Casauria.

Due vetture provenienti da opposti sensi di marcia si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Il violento impatto è avvenuto all'altezza del salumificio dei fratelli Cappola. Gli occupanti dei veicoli hanno riportato gravi conseguenze, in particolare la donna (83 anni) che è stata trasportata a Pescara, dove adesso viene tenuta sotto osservazione. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del posto.