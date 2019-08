Biciclette si scontrano tra Pescara e Montesilvano, 52enne in ospedale

Due biciclette si scontrano tra Pescara e Montesilvano, e un 52enne finisce in ospedale per le ferite riportate. L'incidente è avvenuto stamattina sul lungomare, proprio al confine tra le due città: per ragioni ancora da ricostruire l'uomo, residente a Montesilvano, ha urtato un’altra bici, cadendo a terra e battendo la testa.

Il 118, prontamente intervenuto sul posto, lo ha condotto al pronto soccorso del nosocomio 'Spirito Santo'. Da lì, il 52enne è stato poi ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, con una prognosi di 40 giorni: gli è stato riscontrato un trauma cranico con emorragia cerebrale.