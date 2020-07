Incidente a Santa Teresa di Spoltore, traffico in tilt dopo scontro tra autobus e suv [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nella zona di Santa Teresa di Spoltore questa mattina, venerdì 17 luglio, in via Mare Adriatico in località Pescarina.

A scontrarsi sono stati un autobus extraurbano della Tua e un'automobile un suv Alfa Romeo Stelvio.

L'impatto tra i due veicoli non ha provocato feriti, né al conducente dell'Alfa Romeo, né ai passeggeri dell'autobus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Evidenti, invece, le ripercussioni sul traffico con la formazione di lunghe code. Sul posto, come riferisce SpoltoreNotizie, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Ancora da accertare le responsabilità dell’impatto: il mezzo pubblico viaggiava in direzione mare.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescara usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery