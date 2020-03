Scontro fra autobus e moto lungo la tangenziale: ferito un giovane centauro

Un 29enne è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la variante della ss714 (tangenziale) all'altezza dello svincolo di via Tirino.

Il giovane viaggiava a bordo della sua moto Mv Agusta Brutale quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con un autobus della Prontobus che in quel momento non trasportava passeggeri. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico, ed un'ambulanza medicalizzata del 118. Il giovane ha riportato un politrauma e diverse contusioni ma non è in pericolo di vita.