Incidente in via De Gasperi, scontro tra autobus e macchina: feriti alcuni passeggeri [FOTO]

Un incidente stradale in via De Gasperi a Pescara si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 11 febbraio.

A scontrarsi, nella carreggiata in direzione nord, sono stati un autobus della Tua e una macchina, una Lancia Y di colore bianco.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto poco dopo le ore 22 la Lancia Y, guidata da un uomo, avrebbe tagliato la strada al mezzo pubblico, la linea 45, colpendolo con la fiancata sinistra nella parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale sia per gestire il traffico che per i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro. Alcuni passeggeri dell'autobus, caduti al suo interno, sono rimasti leggermente feriti e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale da un paio di autoambulanze del 118.