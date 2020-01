Scontro fra due auto in via Tirino: tre persone in ospedale, ferita una bimba - FOTO

Scontro fra due auto nella serata di oggi a Pescara, in via Tirino all'incrocio con via San Donato e strada Colle Renazzo. Per circostanze ancora da chiarire, una fiat 500 L ed una Lancia Musa si sono urtate. La 500 L è finita sul marciapiede. Tre le persone ferite, fra cui una bimba di 14 mesi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Pescara. Le loro condizioni non sono gravi. La polizia municipale si è occupata dei rilievi.