Scontro fra due auto in via Prati a Pescara: due feriti e traffico bloccato - FOTO

Traffico bloccato in via Prati a Pescara, dove verso le 18 c'è stato un incidente stradale. Una Fiat Panda, guidata da un uomo, ha tamponato per circostanze ancora da chiarire una Citroen C2 guidata da una ragazza in direzione Pescara, prima della Vemac.

La C2 è finita dopo l'urto contro le barriere di protezione dell'asse stradale. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. L'uomo in particolare avrebbe riportato conseguenze alle gambe. Sul posto il 118 che ha trasportato con due ambulanze i feriti al pronto soccorso.

Sul posto anche la polizia municipale di Pescara che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico che è attualmente ancora congestionato a causa dell'istituzione del senso unico alternato per consentire anche la rimozione dei due mezzi e dei detriti.