Incidenti stradali Castellamare / Via Leopoldo Muzii, 92

Scontro auto-scooter in pieno centro, giovane finisce in ospedale

Paura ieri sera all'incrocio tra viale Muzii e via Silvio Pellico, nei pressi del Conservatorio: l'incidente, per cause ancora da chiarire, si è verificato intorno alle ore 20. Il centauro alla guida del ciclomotore è caduto dal mezzo riportando diverse escoriazioni