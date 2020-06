Scontro fra auto e scooter in viale Luisa D'Annunzio: ferito un giovane rider [FOTO]

Scontro fra un'automobile ed uno scooter in viale Luisa D'Annunzio a Pescara. Attorno alle 20, una Toyota Aygo guidata da una donna, per circostanze ancora da chiarire, ha urtato uno scooter con alla guida un giovane rider di Deliveroo mentre svoltava verso sinistra per immettersi in via Modesto Della Porta.

Il giovane è finito a terra ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono preoccupanti. I rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale di Pescara.