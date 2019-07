Scontro tra auto e scooter, paura a Pescara Colli [FOTO]

Continuano in città gli incidenti stradali che da circa un mese stanno caratterizzando questa estate. Stamattina, poco prima delle ore 13, una Renault e uno scooterone si sono scontrati tra loro ai Colli.

Il fatto si è verificato all'incrocio tra via Valle di Rose e via Monti di Campli. Secondo una prima ricostruzione, la macchina proveniva dalle case popolari di via Valle di Rose quando, nello svoltare verso sinistra su via Monti di Campli, ha impattato con il motociclo che sopraggiungeva in quel momento.

Un automobilista che ha assisito alla scena sottolinea l'importanza di studiare misure che possano migliorare la viabilità in quel punto: