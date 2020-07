Scontro frontale fra due auto a Penne: tre feriti, interviene anche l'elicottero del 118

Scontro frontale fra due auto questa mattina in località San Pellegrino, fra Loreto Aprutino e Penne. Alle 7.15, infatti, le due vetture per circostanze ancora da chiarire si sono urtate violentemente provocando il ferimento di tre persone. Su una vettura viaggiava una coppia di Penne, G.T. di 84 anni e D.B. di 85 anni mentre l'altra automobile era guidata da A.R., 50enne di Penne. Sul posto sono è intervenuta un'ambulanza medicalizzata di Spoltore ed un mezzo della Misericordia, oltre all'elicottero del 118. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare uno dei feriti incastrato fra le lamiere.

La coppia di anziani ha riportato dei politraumi ed è arrivata in ospedale a Pescara in codice giallo. Il 50enne invece ha riportato un politrauma e schiacciamento toracico, ed è stato trasportato all'ospedale di Penne.