Scontro fra due auto sulla rampa della circonvallazione: quattro feriti - FOTO

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi 19 gennaio per uno scontro fra due auto avvenuto sulla rampa della circonvallazione vicino alla rotatoria in via Tiburtina zona aeroporto. Una Nissan Micra e una Fiat Punto, per circostanze ancora da chiarire, si sono urtate violentemente.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale mentre la polizia municipale si è occupata della viabilità lungo la Tiburtina. Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve, trasportate da due ambulanze in pronto soccorso a Pescara.