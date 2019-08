'Shopping sotto le stelle', 3 auto si scontrano tra loro in piazza Duca D'Aosta [FOTO]

Incidente stradale ieri sera a Pescara, in pieno centro, intorno alle ore 23,30.

Per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate tra loro 3 auto in piazza Duca d'Aosta, dove c'era il blocco del traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione 'Shopping sotto le stelle'.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con 2 ambulanze, e gli agenti della polizia municipale.