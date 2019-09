Incidenti stradali Centro / Via Galileo Galilei

Incidente tra auto e motorino: ferito un uomo, finisce in ospedale

Si tratta di un 50enne straniero che, rimasto ferito a seguito del violento impatto in via Galilei, ha riportato un politrauma ed è stato ricoverato all'ospedale civile "Spirito Santo". Ne avrà per 30 giorni