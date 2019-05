Schianto tra auto e moto in via Salara Vecchia, ferito un uomo [FOTO]

Un nuovo incidente stradale, dopo quello mortale della scorsa notte (per i dettagli clicca QUI) si è verificato questa mattina, giovedì 2 maggio, a Pescara.

A scontrarsi poco prima delle ore 10, in via Salara Vecchia, sono state ancora una volta un'automobile, una Peugeot 2008 di colore bianco, e uno scooter, un'Aprilia Scarabeo.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, in sella allo scooter c'era un uomo di 39 anni che procedeva in direzione di piazza Allende, che è andato a impattare in modo violento contro l'automobile che invece stava svoltando nel parcheggio privato di uno dei palazzi di via Cetteo Ciglia.

L'impatto tra i due mezzi è stato inevitabile e ad avere la peggio è stato il 38enne sul veicolo a due ruote che è finito rovinosamente a terra. Solo danni evidenti invece per la vettura ma nessuna conseguenza per la donna di 59 anni al volante.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e i soccorrittori hanno accompagnato la vittima dell'incidente in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono invece occupati gli agenti della polizia municipale.