Scontro auto-moto all'incrocio tra via Da Vinci e via Raffaello [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, a Pescara.

Il sinistro, per la precisione, è avvenuto poco dopo le ore 14 all'incrocio tra via Leonardo Da Vinci e via Raffaello, dove spesso i veicoli impattano tra loro a causa di mancate precedenze.

Questa volta lo scontro è stato tra un'auto e un mezzo a due ruote, come mostra la foto qui sopra che è stata scattata da un cittadino. Adesso andranno chiarite le rispettive responsabilità dei conducenti.