Scontro auto - moto a Scafa: ferito un giovane e trasportato in elicottero a Pescara

Un 27enne di San Valentino, M.A., è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Scafa. Il ragazzo era alla guida della sua moto quando, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con un'automobile in transito. Violento l'impatto e la caduta a terra. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza medicalizzata del 118 e sul posto è arrivato anche l'elisoccorso in quanto inizialmente le sue condizioni sembravano preoccupanti.

Trasportato in ospedale, gli è stato riscontrato un politrauma ed una probabile frattura del femore ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.