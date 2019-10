Pescara, brutto incidente tra auto e moto sulla riviera nord [FOTO]

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina (17 ottobre) poco dopo le ore 7,30 sul lungomare nord di Pescara. Una moto di media cilindrata si è schiantata contro una Lancia Y che, in base alle prime ricostruzioni, stava svoltando a sinistra per entrare in una proprietà privata.

L'impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. Il centauro, tuttavia, era cosciente all'arrivo dell'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale. Illesa la donna che era alla guida dell'auto.