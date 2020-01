Scontro frontale auto-moto, centauro finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 gennaio, a Villa Raspa.

In via Mare Adriatico, in direzione di Santa Teresa, si sono scontrati frontalmente una moto e un'automobile.

Ad avere la peggio è stato l'uomo di 79 anni, R.T. residente a Pescara, in sella alla moto che è rimasto ferito a causa dell'impatto tra i 2 veicoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato il 79enne in ospedale dove è stato ricoverato per alcune fratture che ha riportato. Ne avrà per un mesetto. Dei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia municipale spoltorese.